  • 29.10.2025 19:35
Kaynak: AA
Ardahan'da kar ve tipi buzlanmaya neden oluyor

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi buzlanmaya neden oluyor.

Kentte etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar, Ardahan'ı Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Şavşat ve Ardanuç kara yolunda etkili oldu.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde etkisini arttıran kar, yer yer tipi ve buzlanmaya neden oluyor. Güzergahı kullanan sürücüler kontrollü ilerledi.

Yetkililer, ilerleyen saatlerde buzlanmanın etkisini arttıracağını belirterek, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.

