Ardahan'da kar yağışı ve fırtına etkili oldu

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar, fırtına ve yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Ardahan-Şavşat kara yolunun 2 bin 500 rakımlı Sahara ve 2 bin 470 rakımlı Çam Geçidi ile Ardahan-Posof kara yolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi beyaza büründü.

Fırtına ile etkili olan yoğun kar yağışı ve sis nedeniyyle araçlar bir süre ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları ekipleri, yolu trafiği açık tutmak için gün boyu çalışmalarını sürdürdü.

Bölgede gecede kar yağışının beklendiği öğrenildi.