Ardahan'da kar yağışı ve yoğun tipi: 136 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 136 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı 51, Göle'de 14, Posof'ta 48, Damal'da 7, Çıldır'da 2 ve Hanak ilçesinde de 14 olmak üzere 136 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma yürütüyor.