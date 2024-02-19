Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ardahan'da karlı arazide 2 vaşak görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 19.02.2024 12:07
  • Giriş: 19.02.2024 12:07
  • Güncelleme: 19.02.2024 12:07
Kaynak: AA
Ardahan'da karlı arazide 2 vaşak görüntülendi

Ardahan'da nesli tehlike altında olan 2 vaşak, karlı arazide görüntülendi.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin "kırmızı listesinde" nesli tehlike altındaki vaşaklar, birinci derece koruma altında bulunuyor.

Fatih Bilgin, il merkezine bağlı Çataldere köyünün karla kaplı arazisinde yürüyen 2 vaşağı, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Belirli bir mesafede arka arkaya aynı izde yürüyen vaşaklar, daha sonra gözden kayboldu.

BirGün'e Abone Ol