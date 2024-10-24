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Ardahan'da soğuk hava ve kırağı etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 24.10.2024 13:40
  • Giriş: 24.10.2024 13:40
  • Güncelleme: 24.10.2024 13:41
Kaynak: DHA
Ardahan'da soğuk hava ve kırağı etkili oldu

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri olan Ardahan’ın Göle ilçesinde termometreler dün gece sıfırın altında 8 dereceyi gösterdi. Bitkiler kırağı tuttu, otomobil camları buzla kaplandı.

Kentte yüksek kesimlerdeki kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya başladı. Dün gece Göle ilçesinde en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 8 derece olarak ölçüldü. Kent merkezinde ise termometreler sıfırın altında 5,7 dereceyi gösterdi. Soğuk havanın etkisiyle kent genelinde otomobil camları buzla kaplandı. Ağaç yaprakları ve bitkiler kırağı tuttu.

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