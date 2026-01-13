Ardahan'da taşımalı eğitime kar engeli
Ardahan'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Posof ilçesi hariç il merkezinde ve diğer ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi.
Kaynak: AA
Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.
Valilik, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, kar ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.
Açıklamada, "Posof ilçemiz hariç, il merkezi ve diğer ilçelerdeki taşımalı eğitime bugün ara verildi" ifadeleri kullanıldı.