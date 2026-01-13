Giriş / Abone Ol
Ardahan'da taşımalı eğitime kar engeli

Ardahan'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Posof ilçesi hariç il merkezinde ve diğer ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi.

Güncel
  • 13.01.2026 09:53
  • Giriş: 13.01.2026 09:53
  • Güncelleme: 13.01.2026 10:09
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

Valilik, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, kar ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.

Açıklamada, "Posof ilçemiz hariç, il merkezi ve diğer ilçelerdeki taşımalı eğitime bugün ara verildi" ifadeleri kullanıldı.

