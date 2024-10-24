Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ardahan'da üst ve araç aramasında 5 ruhsatsız silah ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 24.10.2024 22:31
  • Giriş: 24.10.2024 22:31
  • Güncelleme: 24.10.2024 22:31
Kaynak: AA
Ardahan'da üst ve araç aramasında 5 ruhsatsız silah ele geçirildi

Ardahan'ın Göle ilçesinde üst ve araç aramasında 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göle ilçesi ile Çakırüzüm köyü arasında yol uygulaması yaptı.

Şüphe üzerine bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada sürücü üzerinde 1, araçta ise 4 ruhsatsız tabanca ve bir miktar fişek buldu.

Silahlar ve fişeklere el konulurken, sürücü hakkında "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol