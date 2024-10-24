Ardahan'da üst ve araç aramasında 5 ruhsatsız silah ele geçirildi

Ardahan'ın Göle ilçesinde üst ve araç aramasında 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göle ilçesi ile Çakırüzüm köyü arasında yol uygulaması yaptı.

Şüphe üzerine bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada sürücü üzerinde 1, araçta ise 4 ruhsatsız tabanca ve bir miktar fişek buldu.

Silahlar ve fişeklere el konulurken, sürücü hakkında "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.