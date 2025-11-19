Ardahan'da yılkı atlar kent merkezine indi

Ardahan'da yiyecek arayan yılkı atlar kent merkezine indi.

Doğada özgür yaşayan yılkı atlar, yiyecek bulmak için akşam saatlerinde Kongre Caddesi'nin Göle bağlantı noktasına geldi.

Burada 80. Yıl Şehir Stadyumu mevkinde toplanan atlar, bir süre otladı, ağaçların yapraklarını yemeye çalıştı.

Atları fark eden sürücüler, kontrollü ilerledi.

Büst mevki alanına da gelen atlar, burada da otladıktan sonra gözden kayboldu.