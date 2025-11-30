Ardahan'da yükseklerde kar etkili oluyor
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde yer alan bölgelerde kar yağışı etkili olurken Damal-Ardahan arası beyaza büründü.
Kaynak: AA
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Damal ilçesi ve yüksek noktalarda devam eden sağanak ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışının yoğunlaştığı Damal-Ardahan arası beyaza büründü.
Yetkililer, ilerleyen saatlerde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buzlanmanın oluşacağını, bu nedenle sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.