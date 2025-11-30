Giriş / Abone Ol
Ardahan'da yükseklerde kar etkili oluyor

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde yer alan bölgelerde kar yağışı etkili olurken Damal-Ardahan arası beyaza büründü.

  • 30.11.2025 23:42
  • Giriş: 30.11.2025 23:42
  • Güncelleme: 30.11.2025 23:51
Kaynak: AA
FOTOĞRAF: AA

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Damal ilçesi ve yüksek noktalarda devam eden sağanak ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışının yoğunlaştığı Damal-Ardahan arası beyaza büründü.

Yetkililer, ilerleyen saatlerde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buzlanmanın oluşacağını, bu nedenle sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

