Ardahan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Ardahan'da, otomobilin otobüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
L.M. idaresindeki 34 CVD 818 plakalı otomobil, Ardahan-Kars kara yolunun Otbiçen köyü mevkisinde O.K'nin kullandığı 53 ACK 659 plakalı otobüse yandan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü L.M. ile aynı araçtaki M.S. ve S.K. yaralandı.
Ekiplerce sıkıştıkları yerde çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.