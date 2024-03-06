Ardahan, Dersim ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
Kaynak: AA
Ardahan, Dersim ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece olarak kaydedildiği Ardahan'da, soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.
Soğuk havanın yerini kar yağışına bıraktığı kentte, etraf beyaza büründü.
Dersim'in Ovacık ilçesinde de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Yağışla cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Yurttaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Kars'ta kar yağışı etkili oldu.
Kentte iki gündür etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışıyla özellikle yüksek kesimler beyaza büründü.