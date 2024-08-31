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Ardahan için meteorolojik uyarı

Ajans Haberleri
  • 31.08.2024 13:36
  • Giriş: 31.08.2024 13:36
  • Güncelleme: 31.08.2024 13:36
Kaynak: İHA
Ardahan için meteorolojik uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce Ardahan’da sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekilen açıklamada, “Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre Ardahan ve çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bugün saat: 14:00 ile 22:00 saatleri arasında ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

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