Ardahan ile Ağrı'da sis etkili oldu

Ardahan ve Ağrı'da yoğun sis ile kırağı oluştu, nehir ile dereler buz tuttu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 23 dereceye düştüğü Ardahan'da sabah sis etkili oldu.

Sis, kent merkezi başta olmak üzere Kura Nehri bölgesinde etkisini artırdı. Kentte sis, ara ara görüş mesafesini düşürdü.

Ağaçlarda ise yoğun kırağı meydana geldi.

AĞRI

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 21 derece ölçüldüğü Ağrı'da, nehir ve dereler buz tuttu.

Sisin de etkili olduğu kentte, ağaçlarda kırağı oluştu.