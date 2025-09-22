Ardahan ile Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

ARDAHAN (AA) - Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ile sis etkili oldu.

Ardahan genelinde etkili olan soğuk hava yükseklerde, kar yağışı ve sise dönüştü.

Yağışla Ardahan-Artvin arasındaki 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası beyaza büründü.

Yoğun sisin etkili olduğu yaylada, kışı aratmayan manzaralar oluştu.

- Kars

Kars'ın Kağızman ilçesinin yüksek noktalarında da kar yağışı etkisini gösterdi.

Hava sıcaklığının 7 dereceye düştüğü ilçenin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kağızman ilçesini çevreleyen dağlar beyaza büründü.

Ayrıca il genelinde de soğuk hava etkisini sürdürüyor.