Ardahan ile Kars'ta soğuk hava buzlanma ve kırağı oluşturdu
Kaynak: AA
Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.
Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 5 dereceye düştü.
Park halindeki araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.
Kentin karla kaplı yüksek tepelerinde bazı yollarda buzlanma oluştu.
Kars'ta da soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu.
Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 5 dereceye düştü.
İlin yüksek kesimlerinde etkili olan kar, soğuk havaya dönüştü.
Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle araç camlarında, bitkilerde kırağı oluştu.
Sıradaki Haber