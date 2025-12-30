Ardahan'ın Posof ilçesi kara teslim oldu

Alper TURGUT/POSOF(Ardahan), (DHA)-ARDAHAN'ın Posof ilçesi kara teslim oldu. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ilçe merkezinde, taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Ardahan'ın Gürcistan sınırındaki ilçesi Posof'ta kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı 50 santimetreye çıkarken, park halindeki araçlar da kar altında kaldı. Taşımalı eğitimin 1 gün tatil edildiği ilçede, ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Posof ve Damal ilçeleri arasındaki 2bin 918 rakımlı Ilgar Geçidi zaman zaman ulaşıma kapanıyor. Karayolları ekipleri, geçitte trafiğin normale dönmesi için çalışmasını sürdürüyor. (DHA)

