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Ardahan-Kars kara yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı

Ardahan-Kars kara yolu kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı. Yollarda karla mücadele çalışması sürüyor.

Güncel
  • 14.12.2024 13:53
  • Giriş: 14.12.2024 13:53
  • Güncelleme: 14.12.2024 13:56
Kaynak: AA
Ardahan-Kars kara yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı
Fotoğraf: AA

Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy mevkisi, kar ve yoğun tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

İl genelinde etkisini artıran kar ve tipi, Ardahan-Kars kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Susuz-Hasköy arası, ekiplerce ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Ekipler, Çıldır-Arpaçay kara yolunu da ağır tonajlı araçlara kapattı.

Bu yollarda karla mücadele çalışması sürüyor.

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