Ardahan-Şavşat kara yolu büyük araç geçişine kapatıldı
Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi, yüksek noktalarda ulaşımın aksamasına neden oluyor. Yağış nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolu büyük araç geçişine kapatıldı.
Kaynak: AA
Ardahan-Şavşat kara yolunda kar ve tipi nedeniyle büyük araç geçişine izin verilmiyor.
Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi, özellikle yüksek noktalarda ulaşımı aksatıyor.
Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda rüzgarın etkisiyle buzlanma oluştu, yer yer görüş mesafesi düştü.
Yokuşdibi köyü kontrol noktasına, "Kar ve tipi nedeniyle büyük araçlara yol kapalıdır" yazılı levha konularak, Sahara mevkisi büyük araçların geçişine kapatıldı.
Alana gelen büyük araçlar, uyarılarak geri döndürülüyor.