Ardahan-Şavşat kara yolu kapatıldı
Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle kapatıldı. Ulaşıma kapatılan yolun yaylalar mevkisinde 3 farklı noktaya çığ düştüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Kent genelinde etkisini artıran yoğun kar ve tipi, Ardahan'ı Artvin üzerinden Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşımı aksattı.
Yoğun tipi, yolun Sahara mevkisinde görüş mesafesini düşürdü.
Görüş mesafesinin düşmesi dolayısıyla ekiplerce yol tüm araçların geçişine kapatıldı.
Öte yandan ulaşıma kapatılan yolun yaylalar mevkisinde 3 farklı noktaya çığ düştüğü öğrenildi.
Ekipler, alanda çalışma yapmak için tipinin dinmesini bekliyor.