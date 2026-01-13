Giriş / Abone Ol
Güncel
  • 13.01.2026 10:36
  • Giriş: 13.01.2026 10:36
  • Güncelleme: 13.01.2026 11:40
Kaynak: AA
Ardahan-Şavşat kara yolu kapatıldı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Ardahan-Şavşat kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

Kent genelinde etkisini artıran yoğun kar ve tipi, Ardahan'ı Artvin üzerinden Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşımı aksattı.

Yoğun tipi, yolun Sahara mevkisinde görüş mesafesini düşürdü.

Görüş mesafesinin düşmesi dolayısıyla ekiplerce yol tüm araçların geçişine kapatıldı.

Öte yandan ulaşıma kapatılan yolun yaylalar mevkisinde 3 farklı noktaya çığ düştüğü öğrenildi.

Ekipler, alanda çalışma yapmak için tipinin dinmesini bekliyor.

