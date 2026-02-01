Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 01.02.2026 13:59
  • Giriş: 01.02.2026 13:59
  • Güncelleme: 01.02.2026 13:59
Kaynak: AA
Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve buzlanma nedeniyle tır geçişine kapatıldı

ARDAHAN (AA) - Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğun kar ve buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.

Ardahan'da yoğun kar yağışı ve yer yer tipi özellikle yüksek noktalarda ulaşımı aksatıyor.

Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde kar ve tipi nedeniyle buzlanma oluştu.

Buzlanmanın ulaşımı aksatması dolayısıyla yolun Sahara mevkisi tırların geçişine kapatıldı.

Ekipler, buzlanmanın oluştuğu alanlarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

