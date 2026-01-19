Ardahan-Şavşat kara yolunda çığ düştü: Ulaşıma kapatıldı
Ardahan ve Artvin'de etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor. Ardahan-Şavşat kara yolu, görüş mesafesinin düşmesi dolayısıyla ulaşıma kapatıldı. Kapatılan yolun Yaylalar mevkisinde çığ düştüğü belirtildi.
Kaynak: AA
Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve tipinin görüş mesafesini azaltması dolayısıyla ulaşıma bakılır.
Kent genelindeki artışın yoğun kar ve tipi, Ardahan'ı Karadeniz'e ait Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşımı aksattı.
Yoğun tipi, yolun Sahra mevkisinde görüş mesafesini düşürdü.
Buzlanmanın da etkili olduğu bölge ulaşımına yöneliktir.
Öte yandan kapatılan yol Yaylalar mevkisinde çığın düştüğü görüldü.