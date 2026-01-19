Giriş / Abone Ol
Ardahan-Şavşat kara yolunda çığ düştü: Ulaşıma kapatıldı

Ardahan ve Artvin'de etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor. Ardahan-Şavşat kara yolu, görüş mesafesinin düşmesi dolayısıyla ulaşıma kapatıldı. Kapatılan yolun Yaylalar mevkisinde çığ düştüğü belirtildi.

Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve tipinin görüş mesafesini azaltması dolayısıyla ulaşıma bakılır.

Kent genelindeki artışın yoğun kar ve tipi, Ardahan'ı Karadeniz'e ait Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşımı aksattı.

Yoğun tipi, yolun Sahra mevkisinde görüş mesafesini düşürdü.

Buzlanmanın da etkili olduğu bölge ulaşımına yöneliktir.

Öte yandan kapatılan yol Yaylalar mevkisinde çığın düştüğü görüldü.

