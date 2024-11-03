Ardahan-Şavşat karayolunda tipi nedeniyle mahsur kalanları AFAD kurtardı

Ardahan Şavşat karayolunun 2 bin 550 rakımlı Sahara geçidinde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalanlar, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ardahan’ı Karadeniz’e bağlayan karayolunun Sahara geçidinde akşam saatlerinde kar ve tipi etkili oldu.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar yolda ilerleyemedi.

Yolda mahsur kalan yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerinin uzun uğraşları ile araçlarında mahsur kalan yurttaşlar kurtarılarak, şehir merkezine ulaştırıldı.