Ardahan ve Artvin çevreleri için yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ardahan ve Artvin çevrelerine yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, son yapılan değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan verilere göre, ilerleyen saatlerde Ardahan ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.