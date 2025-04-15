Ardahan ve Kars'ta kar etkili oldu

ARDAHAN/KARS (AA) - Ardahan ve Kars'ta etkisini artıran kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Ardahan'da etkili olan sağanak, gece yerini kara bıraktı.

Araçların üzeri ve arazilerin karla kaplandığı kentte, soğuk hava etkisini gösteriyor.

Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Sahara Geçidi'nde kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı büyük tonajlı araçlar yolda kaldı.

- Kars

Kars'ta gece etkisini artıran kar nedeniyle şehir merkezi beyaza büründü.

Kars Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı.

Karla kaplanan Kars Kalesi ve tarihi yapılar dronla görüntülendi.

Sarıkamış'ta da gece başlayıp aralıklarla etkili olan yağış sonrası ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Sarıçam ağaçları, bitkiler beyaza büründü. Vatandaşlar, ev, iş yerlerinin önü ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Öte yandan, ilçede yaban ördekleri ve kızıl tilkinin arazide yiyecek araması görüntülendi.

Vatandaşlardan Furkan Turut, kar yağışının devam ettiğini belirterek, "Bir haftadır kar yağıyor, kışın yağan kardan çok yağdı. Kış geri geldi, bakalım ne olacak." dedi.