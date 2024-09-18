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Ardahan ve Kars'ta yoğun sis etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 18.09.2024 09:44
  • Giriş: 18.09.2024 09:44
  • Güncelleme: 18.09.2024 09:44
Kaynak: AA
Ardahan ve Kars'ta yoğun sis etkili oldu

Ardahan ve Kars'ta yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

Ardahan merkezinde gece etkili olan soğuk hava, ilerleyen saatlerde yerini sise bıraktı.

Sis, özellikle Kura Nehri ve Ardahan Kalesi bölgesinde yoğunlaştı.

Sisin etkisiyle örümcek ağlarında damlacıklar oluştu.

Kentin tamamını kaplayan sis bir süre etkisini sürdürdü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de sis etkili oldu, bitkilerde kırağı oluştu.

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan sağanağın ardından hava sıcaklığı gece 6 dereceye düştü.

Sabah saatlerinde Hançerli düzü mevkisinde de sis oluştu, bitkiler kırağı tuttu.

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