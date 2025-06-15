Ardahan’da dolu, araçlara ve tarım arazilerine zarar verdi

Ardahan’da sağanakla birlikte etkili olan dolu, tarım arazileri ile araçlarda hasara neden oldu.

Ardahan’da bugün sabah saatlerinden itibaren sağanakla birlikte dolu yağdı. Sağanak ve dolu, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle tarım arazileri ile araçlarda hasar oluştu.

Yaklaşık yarım saat aralıksız süren dolu yağışı nedeniyle bazı sürücüler, araçlarının üzerine branda çekerek, önlem aldı.