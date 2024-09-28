Ardahan’da ’dur’ ihtarına uymayan ve polise mukavemet eden şahıs tutuklandı



Ardahan il Emniyet müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince farları kapalı olan ve durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Durdurulan araç kontrol edilmek istendiğinde kaçmaya başladı. Ekipler tarafından yapılan takip ve kovalamaca sonucu araç İnönü Mahallesi Osman Server Atabek Caddesi üzerinde yakalandı. Şüpheli şahıs aracını terk ederek kaçmaya çalışınca polisin takibin takibi başladı. Yakalanan şahıs direnme esnasında bir polisin burnundan yaralanmasına neden oldu.

Etkisiz hale getirilen Ş.C.’nin alkollü olduğu anlaşıldı. Ş.C.’ye alkollü araç kullanmaktan ceza kesilirken, polise mukavemetten çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi.