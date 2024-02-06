Ardahan’da eğitime 1 gün ara verildi

Ardahan’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.



Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğunu belirtti. İl genelinde eğitime yarın ara verildiğini ifade eden Vali Çiçek, "Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da aynı tarihte idari izinli olacaktır. Sevgili öğrenciler, tablet ve telefonlara da siz ara verin lütfen" ifadelerini kullandı.

Ardahan’da kent merkezine aralıksız yağan kar 1 metreye ulaştı. (DHA)