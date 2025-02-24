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Ardahan’da eğitime kar engeli

Ajans Haberleri
  • 24.02.2025 11:07
  • Giriş: 24.02.2025 11:07
  • Güncelleme: 24.02.2025 11:07
Kaynak: İHA
Ardahan’da eğitime kar engeli

Ardahan’da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.
Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Çıldır, Hanak, Damal ile Posof ilçelerinde eğitim öğretim yapılamayacak. Ayrıca bu ilçelerde, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli kamu personeli ile çocukları anaokulu ve kreşlerde eğitim gören kadın personel idari izinli olacak. İl merkezi ile Göle ilçesinde ise taşımalı ve köy okullarında eğitime ara verildi.

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