Ardahan’da göç yarasına SOL’dan çözüm arayışı

Haber Merkezi

SOL Parti Ardahan İl Örgütü’nün düzenlediği Göç ve Çözüm Yolları Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi açıklandı. Çalıştayda, göçün kapitalist politikaların yarattığı bir kader olmadığı vurgulanarak Ardahan halkına örgütlenme ve dayanışma çağrısı yapıldı.

Dursun Akçam Kültür Evi’nde düzenlenen çalıştayın sonuç bildirgesinde, göçün yalnızca ülkede en çok göç veren il olan Ardahan’a değil tüm dünyaya dair tarihsel bir mesele olduğunun altı çizildi.

“Kapitalizmi aşmadan göçü tamamen bitirmek mümkün değil” denilen bildirgede, Ardahan özelinde göçü durduracak ve tersine göçü teşvik edecek acil adımların atılabileceği ifade edildi. SOL Parti Ardahan İl Örgütü tarafından yapılan çağrıda, “Göç, Ardahan’ı en fazla yaralayan sorun. Bunun için iktidara taleplerle gitmek, demokratik baskı oluşturmak, yerel yönetimi bu konuda harekete geçirmek ve Ardahan’ı örgütlü bir kent haline getirerek imece kültürüyle yeniden kurmak zorundayız.” denildi.