Ardahan’da halk sağlığını tehdit eden ürünler ele geçirildi

Ardahan’da il Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince yapılan çalışmalarda halkın sağlığıyla oynayan bir şüpheli hakkında TCK 186. maddesi uyarınca bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti maddesi uyarınca işlem başlatıldı.

Yapılan denetimlerde İl merkezinde faaliyet gösteren bir işletmede sağlığa zararlı ürünlerin satışının yapıldığı tespit edildi.

Belirlenen işletmede gerçekleştirilen aramada; İnsanların sağlığını tehlikeye sokabilecek 47 adet satışı yasaklı ürün ele geçirildi.

Konuyla ilgili 1 şüpheli hakkında TCK 186 Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya ilaçların Ticareti kanunu gereğince işlem başlatıldı.