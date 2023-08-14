Ardahan’da kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı

Ardahan’da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 9 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, savcılık talimatıyla çalışma başlatan Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı malzemeleri ve kazı alanındaki heykel ile sikkelere el koyan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 kişi serbest kalırken, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüpheli ise hakimlikçe 2863 Sayılı Kanun’a muhalefet suçundan tutuklandı.