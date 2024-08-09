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Ardahan’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Ajans Haberleri
  • 09.08.2024 17:51
  • Giriş: 09.08.2024 17:51
  • Güncelleme: 09.08.2024 17:52
Kaynak: İHA
Ardahan’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Ardahan’da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Ardahan-Göle kara yolunun Yalnızçam yol ayrımı kavşağında meydana gelen kazada, sürücüleri belli olmayan otomobil, Göle istikametinden gelen kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kazada, sürücüler ile her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen Ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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