Ardahan’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Kaynak: İHA
Ardahan’da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Ardahan-Göle kara yolunun Yalnızçam yol ayrımı kavşağında meydana gelen kazada, sürücüleri belli olmayan otomobil, Göle istikametinden gelen kamyonet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kazada, sürücüler ile her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen Ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.