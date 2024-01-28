Ardahan’da kar hayatı felç etti, sürücüler zor anlar yaşadı

Ardahan’da şiddetli kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı, kar lastiği olmayan araç sürücülerinin yardımına vatandaşlar yetişti.



Ardahan’da yaklaşık iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde trafikte aksamalar meydana gelirken, bazı araçlar yoğun kardan ilerlemekte zorluk çekti.

Kent merkezinde bazı noktalarda yolda mahsur kalan araçlar çevredeki vatandaşların itmesiyle yollarına devam edebildi.



Ardahan Belediyesi ekipleri tarafından karla etkili ve hızlı mücadele ederek vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler kar yağışının ardından ana ve ara arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Çalışmalar gece saatlerine kadar devam etti.