Ardahan’da kar ve tipi: Ilgar Geçidi ulaşıma kapandı, pansiyonun çatısı uçtu

ARDAHAN’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Çıldır ilçesinde, pansiyonun çatısı uçtu. İlçe genelinde okullar tatil edildi. Ardahan-Posof kara yolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi ulaşıma kapandı.

Ardahan’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar ve tipi, yaşamı olumsuz etkiliyor. Çıldır ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Ortaokulu’nun pansiyonunun çatısı uçtu. Fırtınanın etkili olduğu ilçede okullar tatil edildi.

Yoğun kar ve tipi özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı da olumsuz etkiledi. Ardahan-Posof kara yolundaki 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi, görüş mesafesinin düşmesi ve yolun karla kaplanması üzerine güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı. Gürcistan’a yük taşıyan TIR’lar parklara çekildi. Karayolları ekipleri de yolun yeniden ulaşıma açılması için bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. (DH

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI-Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,(DHA)