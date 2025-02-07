Ardahan’da kar yağışı etkili oluyor

Ardahan’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken hissedilen sıcaklık eksi 25’e kadar düştü. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi aştığı kentte ulaşımda aksamalar da yaşandı.

Ardahan genelinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, kardan kapanan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan Üniversitesinde okuyan Ahmat Abdelressoul, "İlk defa karla tanışıyorum. Gerçekten çok güzel bir duygu’’ dedi.

Yusuf Hüseyin de ilk defa kar ve soğuk havayla karşılaştığını söyledi.