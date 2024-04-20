Ardahan’da park halindeki otomobil alev alev yandı

Ardahan’da park halindeki otomobilde yangın çıktı. Otomobilin alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Edinilen bilgiye göre olay, İnönü Mahallesi Yeni TOKİ Taksi Kavşağı’nda saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Park halindeki 08 DA 624 plakalı araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen Ardahan Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangın kısa sürede söndürülürken, otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Otomobilin alev alev yandığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.