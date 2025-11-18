Giriş / Abone Ol
Ardahan’da sis ve kırağı etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 18.11.2025 12:38
  • Giriş: 18.11.2025 12:38
  • Güncelleme: 18.11.2025 12:38
Kaynak: DHA
ARDAHAN'da dün gece hava sıcaklığı eksi 7,9 dereceye kadar düştü. Göle ilçesinde termometreler eksi 9,9 dereceyi gösterdi. Soğuk hava nedeniyle sabah saatlerinde şehir merkezi yoğun sisle kaplandı.

Kentte, gece boyunca etkili olan düşük sıcaklıklarla birlikte ağaçlar kırağı tuttu, otomobillerin camları buzla kaplandı. Kentte yaşayanlar, soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, soba ve kalorifer yanmadan evde durulmadığını söyledi. (DHA)

Haber - Kamera : Dinçer AKTEMUR / ARDAHAN, (DHA)

