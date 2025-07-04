Ardahan’da temmuzda karla mücadele devam ediyor

Ardahan’da temmuz ayında yüksek rakımlı yayla yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Ardahan’ın Posof ilçesinde kar nedeniyle kapalı bulunan yüksek rakımlı yayla yollarının açılması için çalışmalara devam ediliyor. İlçe Özel İdaresi ekipleri, kış boyu yürüttükleri yoğun karla mücadele çalışmalarını, Temmuz ayında da yüksek rakımlı yayla yollarında sürdürdü. Ekipler, Posof ilçesine bağlı Günlüce köyü yaylasına giderek yaklaşık 2 bin 150 rakımlı yolda hayvanlarını meralara çıkaran köylülerin mağduriyet yaşamaması için karla mücadele ediyor.