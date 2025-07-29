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Ardahan’da tır şarampole devrildi: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 29.07.2025 11:50
  • Giriş: 29.07.2025 11:50
  • Güncelleme: 29.07.2025 11:50
Kaynak: İHA
Ardahan’da tır şarampole devrildi: 1 yaralı

Ardahan-Kars karayolunda tırın şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Ardahan-Kars karayolunun 38’inci kilometresi Hasköy mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen idaresindeki 27 P 0738 plakalı tır, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü hafifi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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