Ardahan’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kars kara yolunda kamyonetin kar küreme aracına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Ardahan-Kars kara yolunda karla mücadele çalışması yapan Gökhan Alihanoğlu’nun kullandığı kar küreme ve tuzlama aracına, Cesur İnce yönetimindeki 36 ABC 725 plakalı kamyonet, arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede araçta sıkışan Muhammet Adam’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Cesur İnce ve Abubekir Oymak sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.