Ardahan’da üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı

Ardahan’da üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube müdürlüğü ekiplerince, Merkez İlçe Jandarma komutanlığı sorumluluk alanında icra edilen operasyonda S.Ü. isimli şahsın üzerinde yapılan kaba üst aramasında (2) gram metanfetamin isimli uyuşturucu ve uyarıcı madde ile (2) adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.