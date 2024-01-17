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Ardahan’da yasa dışı silah ticareti operasyonu

Ajans Haberleri
  • 17.01.2024 14:11
  • Giriş: 17.01.2024 14:11
  • Güncelleme: 17.01.2024 14:11
Kaynak: İHA
Ardahan’da yasa dışı silah ticareti operasyonu

Ardahan’da silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramada 6 tabanca ile tabancalara ait 6 şarjör ve fişekler ele geçirildi. 

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "yasa dışı silah ticareti" suçlamasıyla tutuklandı. 

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