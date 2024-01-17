Ardahan’da yasa dışı silah ticareti operasyonu

Ardahan’da silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramada 6 tabanca ile tabancalara ait 6 şarjör ve fişekler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "yasa dışı silah ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.