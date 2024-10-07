Ardahan’da yoğun sis nedeniyle göz gözü görmedi

Ardahan’da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis şehirde görsel bir şölen sunarken, ulaşımda da aksamalar yaşandı.

Ardahan’da sabah saatlerinde hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düştü. Kentte yaşayanlar güne sis altında uyandı. Şehir merkezinde görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü. Sisin etkisiyle örümcek ağlarında damlacıklar oluştu.

Tarihi Haliefendi Köprüsü üzerinde ve Kongre Caddesi’nde sis mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.