Arda’nın sihri!

Ulusal Takım, Gürcistan karşısında çok zorlansa da Güler’in attığı muhteşem golle kilidi çözdü: 3-1. Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla gruptan çıkma yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Spor Servisi

EURO F Grubu ilk maçında Türkiye Ulusal Futbol Takımı, Gürcistan’la karşılaştı. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı kırmızı-beyazlılar 3-1 kazandı. 6. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun hücum yönünün solundan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında iyi yükselen Kaan Ayhan’ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 10. dakikada milliler gole çok yaklaştı. Kaan Ayhan’ın ceza yayı üzerinden yerden sert şutunda, direğin dibine çarpan meşin yuvarlak kaleye paralel giderek oyun alanı dışına çıktı.

25. dakikada Türkiye öne geçti. Soldan Ferdi Kadıoğlu’nun etkili ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası çizgisi üzerinde Mert Müldür’ün önüne düştü. Bu oyuncunun gelişine şık vole vuruşunda top filelere gitti: 1-0. 32. dakikada Gürcistan beraberliği yakaladı. Sağdan Kochorashvili’nin yerden sert ortasına altıpasın hemen gerisinde ayak koyan Mikautadze’nin şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.

İkinci yarıda Gürcistan yine oyunu kendi yarı sahasında kabul ederken Ulusal Takım büyük bir baskı kurdu. Kırmızı-beyazlılar baskı kurmasına rağmen pozisyon üretmekte zorlanırken sahneye 65’inci dakikada Arda Güler çıktı. Genç sihirbaz attığı nefis golle ulusal takıma galibiyeti getirdi: 2-1. Son anlarda Gürcistan birçok pozisyondan yararlanamazken Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın skorunu tayin etti: 3-1. Bu sonuçla Ulusal Takım gruptan çıkma yolunda önemli bir galibiyete imza attı.