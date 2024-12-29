Area'dan yılın son seçim anketi: CHP geriledi, AKP ilk sırada yer aldı

2024 yılı biterken, yılın son anketi 'Türkiye siyasi gündem araştırması' başlığıyla Area Araştırma'dan geldi.

Asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak açıklandığı 24 Aralık’tan sonra yapılan araştırma 26 ilde ve 87 ilçede toplam 2 bin 24 kişiyle CATI (Bilgisayar destekli telefonla görüşme) yöntemiyle gerçekleştirildi.

Araştırmada, katılımcılara "Bugün bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?”, "Hükümetin ekonomi politikasını başarılı buluyor musunuz?" ve "2025 yılının aile ekonomisi beklentisi 2024’e göre nasıl?" soruları yöneltildi. Öte yandan yurttaşların en çok sıcak baktığı siyasetçiler de sıralandı.

"Bugün bir seçim olsa kararsızlar dağıtılmadan önceki durum" şöyle:

AKP: Yüzde 23.8

CHP: Yüzde 21

MHP: Yüzde 8

DEM Parti: Yüzde 6.8

İYİ Parti: Yüzde 5.6

Zafer Partisi: Yüzde 3.6

YRP: Yüzde 3

TİP: 1.7

Anahtar Parti: Yüzde 1.7, DEVA yüzde 1.4, Diğer

yüzde 2.3

Kararsız: Yüzde 20.7

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA

AKP'nin yüzde 30 ile ilk sırada yer aldığı, ardından CHP’nin yüzde 27.1 ile ikinci ve MHP’nin yüzde 10.1 ile üçüncü parti olduğu görülüyor.

DEM Parti yüzde 8.6 ve İYİ Parti yüzde 7.1 ile yüzde 7 seçim barajını geçiyor.

Area'nın kasım ayı araştırmasında CHP 30 puan ile ilk sırada yer almıştı. AKP'nin oy oranı ise 29.5 olmuştu.

#AREAAraştırma Kasım 2024 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması raporumuzdan: pic.twitter.com/GK3KAnSAFX — Area Araştırma (@areaarastirma) November 30, 2024

SİYASETÇİLERLE İLGİLİ KANAAT

Siyasetçilerle ilgili olumlu kanaatlere bakıldığında da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 60.5, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 46.7, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 41.8’le ilk üç sırayı paylaşıyor.