Arefe günü noterler açık mı? 5 Haziran 2025'te noter çalışıyor mu?

Kurban Bayramı bu yıl 6-9 Haziran arasına denk gelmesi sebebiyle arefe 5 Haziran Perşembe günü olacak. Yurttaşların ise arefe günü noterler açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatiller arasında yer alan Kurban Kayramı tarihlerinde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar bayram öncesi olan arefe gününde 5 Haziran 2025'te noter çalışıyor mu sorusunu araştırıyor. Peki, Arefe günü noterler açık mı? 5 Haziran 2025'te noter çalışıyor mu?

AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk gelen arefe gününde noterler öğlene kadar hizmet verecek. Saat 13.00 sonrası resmi tatil olan arefe gününde noter işlemi olan yurttaşlar işlemlerine 10 Haziran Salı günü devam edebilecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

6 Haziran Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak. Resmi kurumlar ve noterler 10 Haziran Salı günü tekrar açılmış olacak.

2025 Kurban Bayramı günleri şu şekilde: