Arefe günü ve bayramda kargolar açık mı? Kurban bayramında kargolar açık mı? 20-21 Haziran kargolar çalışıyor mu?

Kurban bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar günü başlayıp 19 Haziran'da sona eriyor. Resmi kurumların neredeyse tamamı kurban bayramı süresince kapalı olacakken yurttaşlar kurban bayramında kargolar açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Peki, Arefe günü ve bayramda kargolar açık mı? İşte detaylar.

A- A A+