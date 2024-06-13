Arefe günü ve bayramda kargolar açık mı? Kurban bayramında kargolar açık mı? 20-21 Haziran kargolar çalışıyor mu?
Kurban bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar günü başlayıp 19 Haziran'da sona eriyor. Resmi kurumların neredeyse tamamı kurban bayramı süresince kapalı olacakken yurttaşlar kurban bayramında kargolar açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Peki, Arefe günü ve bayramda kargolar açık mı? İşte detaylar.
Kurban Bayramı bu yıl 15 Haziran Pazar arefe gününden 19 Temmuz Çarşamba gününe dek sürecek. Yurttaşlar arefe günü ve bayramda kargolar açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Peki kurban bayramında kargolar açık mı? İşte detaylar...
Kurban bayramında kargolar açık mı?
Kargolar resmi tatillerde çalışmıyor. Bu sebeple kargolar resmi tatilde belirtilen kurban bayramı bitene kadar açık olmayacak. Kargo işlemi olan yurttaşlar işlemlerini 20 Haziran Perşembe günü gerçekleştirebilecekler.
Arefe günü kargolar açık mı?
Kurban bayramının arefe günü bu yıl 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor. Kargolar arefe günü yarım gün çalışma sürecinde olacak. Öğleden sonra ise hizmet vermeyecek.
20-21 Haziran kargolar çalışıyor mu?
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Memurlar için Kurban Bayramı tatilinin 22 Haziran Cumartesi gününe kadar süreceğini duyurmuştu. Buna göre memurlar için 20-21 Haziran Perşembe ve Cuma günleri idari izin kapsamında alınacak. 20-21 Haziran Perşembe ve Cuma günü PTT hariç kargolar çalışıyor olacak.
Bayram tatili ne zaman bitiyor?
16 Haziran Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 19 Haziran Çarşamba günü son bulacak. 24 Haziran Pazartesi günü resmi kurumlar ve bankalar tekrar açılmış olacak.
2024 Kurban Bayramı günleri şu şekilde:
- Kurban Bayramı Arifesi- 15 Haziran
- Kurban Bayramı 1. Gün - 16 Haziran
- Kurban Bayramı 2.Gün- 17 Haziran
- Kurban Bayramı 3.Gün- 18 Haziran
- Kurban Bayramı 4. Gün- 19 Haziran