Arefe günü ve bayramda kargolar açık mı? Kurban bayramında kargolar açık mı? 5-6-7-8-9 Haziran kargolar çalışıyor mu?

Kurban Bayramı bu yıl 5 Haziran Perşembe arefe gününden itibaren 9 Haziran Pazartesi gününe dek sürecek. Yurttaşlar arefe günü ve bayramda kargolar açık mı sorusunu gündeme getiriyor. 5 Haziran Perşembe günü arefe, 6-7-8-9 Haziran günleri ise kurban bayramı olarak takvimlerde işaretli. Resmi tatil olarak geçen kurban bayramında ise çok sayıda kamu kurumu ve bankalar kapalı olacak. Peki, Kurban bayramında kargolar açık mı? Arefe günü ve bayramda kargolar açık mı? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMINDA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar resmi tatillerde çalışmıyor. Bu sebeple Aras Kargo, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo gibi kargo firmaları resmi tatilde belirtilen Kurban bayramı bitene kadar açık olmayacak. Kargo işlemi olan yurttaşlar işlemlerini 10 Haziran Salı günü gerçekleştirebilecekler.

AREFE GÜNÜ 5 HAZİRAN KARGOLAR AÇIK MI?

Kurban bayramının arefe günü bu yıl 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Kargolar arefe günü yarım gün çalışma sürecinde olacak. Öğleden sonra ise hizmet vermeyecek.

BAYRAMDA 6-7-8-9 HAZİRAN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

6 Haziran Cuma, 7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar ve 9 Haziran Pazartesi günleri kargo firmaları çalışmayacak. Kargo gönderim ve dağıtım işlemleri 10 Haziran Salı günü tekrar başlayacak.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

6 Haziran Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak. Resmi kurumlar ve bankalar 10 Haziran Salı günü tekrar açılmış olacak.

2025 Kurban Bayramı günleri şu şekilde: