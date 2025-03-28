Arefe günü ve bayramda kargolar açık mı? Ramazan bayramında kargolar açık mı? 29 Mart, 3-4 Nisan kargolar çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı bu yıl 29 Mart Cumartesi arefe gününden itibaren 2 Nisan Salı gününe dek sürecek. Yurttaşlar arefe günü ve bayramda kargolar açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Aynı zamanda 3, 4 Nisan'ın kamu çalışanları için idari izinli sayılacakları haberi sonrası 3-4 Nisan kargolar çalışıyor mu araştırması hız kazandı. Peki, Ramazan bayramında kargolar açık mı? Arefe günü ve bayramda kargolar açık mı? İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMINDA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar resmi tatillerde çalışmıyor. Bu sebeple kargolar resmi tatilde belirtilen Ramazan bayramı bitene kadar açık olmayacak. Kargo işlemi olan yurttaşlar işlemlerini 3 Nisan çarşamba günü gerçekleştirebilecekler.

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

Ramazan bayramının arefe günü bu yıl 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Kargolar arefe günü yarım gün çalışma sürecinde olacak. Öğleden sonra ise hizmet vermeyecek.

3-4 NİSAN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Memurlar için Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurmuştu. Buna göre memurlar için 3-4 Nisan Perşembe ve Cuma günleri idari izin kapsamında alınacak. 3-4 Nisan Perşembe ve Cuma günü PTT hariç kargolar çalışıyor olacak. Bu kapsamda MNG Kargo, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo vb. tüm kargo firmaları 3-4 Nisan Perşembe ve Cuma günleri hizmet veriyor olacak.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

30 Mart Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramı tatili 2 Nisan Salı günü son bulacak. Ancak resmi kurumlar ve bankalar 7 Nisan Pazartesi günü tekrar açılmış olacak.

2025 Ramazan Bayramı günleri şu şekilde: